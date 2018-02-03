Kayseri’de kaçak sigara operasyonu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 3 bin 540 paket kaçak sigara ele geçirilirken 2 kişi de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre ekipler tarafından il genelinde gümrük kaçağı sigarayla mücadele kapsamında Ç.G. ’nin işyerine yapılan operasyon sonucunda 920 paket kaçak sigara ele geçirildi. Ayrıca doğu illerinden kente kaçak sigara getirdiği bilgisi alınan ve takibe alınan A.İ.’nin de ekipler tarafından işyeri ve evine yapılan operasyon sonucunda 2 bin 620 paket olmak üzere toplam 3 bin 540 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.