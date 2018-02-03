Kayseri’de kaçak sigara operasyonu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 3 bin 540 paket kaçak sigara ele geçirilirken 2 kişi de gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre ekipler tarafından il genelinde gümrük kaçağı sigarayla mücadele kapsamında Ç.G. ’nin işyerine yapılan operasyon sonucunda 920 paket kaçak sigara ele geçirildi. Ayrıca doğu illerinden kente kaçak sigara getirdiği bilgisi alınan ve takibe alınan A.İ.’nin de ekipler tarafından işyeri ve evine yapılan operasyon sonucunda 2 bin 620 paket olmak üzere toplam 3 bin 540 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
Son dakika: Suriyeli muhalifler Rus uçağını düşürdü
Nusret'in el hareketini ticarete döktü
TSK açıkladı: Afrin'de bir tankımız vuruldu! Acı haber geldi
Instagram'ın Azeri zenginleri görgüsüzlükte sınır tanımadı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Rihanna'nın samimiyeti dikkat çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AP'ye 'PKK' eleştirisi
Apart daireye fuhuş baskını! Sıra beklerken yakalandılar
Kazada ölen Gamze'nin kedisi kapısından ayrılmıyor
CHP Olağan Kurultayı'nda son dakika gelişme!
NASA yaptı, yer yerinden oynayacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum