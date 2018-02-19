Kayseri'de kaçak sigara ve içkiye 3 gözaltı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, polisin yaptığı operasyonlarda 2 bin 350 paket kaçak sigara ile 35 şişe kaçak içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, il genelinde kaçakçılık operasyonları yaptı. Kaçak sigara dağıtımı yaptığı belirlenen O.S., suçüstü yakalanırken, 2 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi.
İkinci olayda ise kaçak içki bulundurup, satışını yaptıkları bilgisi alınan D.G ve İ.K.'nin içinde bulunduğu otomobil durduruldu. Otomobilde yapılan aramada, kaçak olarak yurda sokulan 35 şişe içki ele geçirdi. Her iki olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
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