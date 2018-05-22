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Kayseri'de kalp krizinden ölen polis için tören

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2018 12:29 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren polis memuru Atilla Kaya 'nın(44) cenazesi düzenlenen törenin ardından memleketi Kahramanmaraş'a uğurlandı.

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren polis memuru Atilla Kaya 'nın(44) cenazesi düzenlenen törenin ardından memleketi Kahramanmaraş'a uğurlandı. Melikgazi Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şubesi'nde görevli 24 yıllık polis memuru Atilla Kaya, dün ilçedeki evinde kalp krizi geçirdi. Eve gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan evli 2 çocuk babası Kaya, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis memuru Kaya için bugün Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törene Vali Yardımcısı Mehmet Emin Avcı, Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ve polis arkadaşları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından polis memuru Atilla Kaya'nın Türk bayrağı sarılı tabutu, eşi Duygu ve Kaya ve silah arkadaşları tarafından cenaze aracına konuldu. Kaya'nın cenazesi memleketi Kahramanmaraş'a uğurlandı.

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