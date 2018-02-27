Kayseri'de kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.
Kaza geç saatlerde Sivas Bulvarı 10'uncu kilometresinde meydana geldi. sürücüleri henüz öğrenilemeyen 58 NN 971 otomobil ile 38 BA 106 plakalı hafif ticari araç, dikkatsizlik sonucu çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü ve 5 yolcu yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sevkedilen ambulanslar yaralıları, ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırdı. Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Ekrem Y. (38) doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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