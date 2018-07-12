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Kayseri'de kaza: 1'i ağır 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2018 16:19 | Son Güncelleme

KAYSERİ-Sivas karayolunda kamyonetle otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada, 1'i ağır, 6 kişi yaralandı.

Kayseri'de kaza: 1'i ağır 6 yaralı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ-Sivas karayolunda kamyonetle otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada, 1'i ağır, 6 kişi yaralandı.
​Kaza, saat 11.30 sıralarında Kayseri- Sivas karayolu Sarımsaklı mevkiinde meydana geldi. Mehmet Nuri Demir yönetimindeki 45 UY 296 plakalı kamyonet, Mesut Darıcı yönetimindeki yabancı plakalı otomobille çarpıştı. Kazada kamyonette bulunan Gülcihan ve Nimet Demir ile Ömer, Mehtap ve Emirhan Güzel kardeşler ile yabancı otomobilde bulunan Hezime Çelik yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar, vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Bu sırada tesadüfen bölgeden geçen Sarıoğlan Belediye Başkanı Yusuf Akbulut da aracını durdurup, yaralıların çıkarılmasına yardım etti.
Ambulanslarla Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hezime Çelik'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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Kayseri'de kaza: 1'i ağır 6 yaralıKayseri'de kaza: 1'i ağır 6 yaralıKayseri'de kaza: 1'i ağır 6 yaralı

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