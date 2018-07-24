Kayseri'de 'Oltalama' yöntemiyle dolandırıcılığa tutuklama

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, C.A.'ya ati hesaptan 'oltalama' olarak tabir edilen yöntemle kendi hesabına havale yaptığı bin 100 TL'yi çektiği belirlenen H.İ.T. tutuklandı.

Bir bankadaki hesabında bilgisi dışında bin 100 lTL, çekildiğini fark eden C.A., Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri başlatılan operasyon neticesinde C.A.'nın banka hesabına 'Oltalama' yöntemi olarar tabir edilen, bir kişi tarafından erişim sağlandığı belirlendi. yapılan incelemede hesaptan bin 100 lirayı kendi banka hesabına havale eden ve ardından nakit çekim yaptığı saptanan H.İ.T., yakaladı. Gözaltına alınan H.İ.T. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından çıkarıldığı Nöbetçi Mahkeme'de tutuklandı.



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