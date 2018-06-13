Kayseri'de otomobil takla attı: 2 ölü, 2 yaralı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atan otomobildeki Mansen Murt (84) ve Meryem Murt (80) öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Kayseri-Malatya karayolunun 43'üncü kilometresinde meydana geldi. Malatya yönüne giden 38 FK 901 plakalı otomobil, sürücü Hüseyin Murt'un direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Kazada, araçta bulunan Mansen Murt ve Meryem Murt yaşamını yitirdi, sürücü Hüseyin Murt ve Mete Murt yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 112 Acil ambulansıyla hastanenin acil servisine kaldırıldı. Mansen ve Meryem Murt'un cansız bedenleri de hastane morguna götürüldü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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