Kayseri'de otomobillerden hırsızlık yapan 2 kişi, tutuklandı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, park halindeki otomobillerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği, kent genelinde, çeşitli tarihlerde park halindeki otomobillerin arka kelebek camlarını kırıp, içerisindeki değerli eşyaları çalan maskeli hırsızlara yönelik çalışma başlattı. Çok sayıda güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin Murat A. (19) ve Berat Ç. olduğunu saptadı. Ekipler, 20 otomobilden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 şüpheliyi, düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.
Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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