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Kayseri'de PKK kundakçısı inşaatta çalışırken yakalandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 16:44 | Son Güncelleme

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Kayseri'de, polis ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda yakalanıp gözaltına alınan inşaat işçisi B.S., Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabiplik'te sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de PKK kundakçısı inşaatta çalışırken yakalandı (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Kayseri'de, polis ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda yakalanıp gözaltına alınan inşaat işçisi B.S., Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabiplik'te sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)

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