Kayseri'de PKK kundakçısı inşaatta çalışırken yakalandı

KAYSERİ, (DHA)- PKK/KCK terör örgütü adına eylemlerde bulunup, TIR yakan B.S., bir inşaatta polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadale ve Özel Harekat Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 15 Mart'ta Şemdinli'nin Ortak bölgesinde yaralı olarak ele geçirilen 'Cudi Zagros' kod adlı M.S.Ç.'nin sorgusunda elde edilen bilgiler doğrultusunda PKK terör örgütü adına TIR kundaklayan ve kentte bir inşaatta çalışan B.S.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Mobilyacılar Sitesi'ndeki bir inşaatte çalışan M.S.'nin 2016 yılında Van'ın Erciş ilçesinde PKK/KCK adına TIR kundaklayıp, örgütsel çalışmalara katıldığı ve bu nedenle bir süre tutuklu kaldığı ortaya çıktı. PKK'nın uyuyan hücrelerinden birinden olduğu ve Kayseri'de inşaat işçisi olarak bulunan B.S TEM ve özel harekatın operasyonu ile yakalanarak emniyet müdürlüğüne götürüldü
Öğrencisi ile ilişki yaşayan öğretmenin mesajları ortaya çıktı
Akılalmaz olay! Kız kardeşi için pazarlık yaptı
Üniversiteli kızın intiharında sır perdesi çözüldü
Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia
iPhone The iTunes store is unable to process purchases at this time hatası nedir? Apple'daki hata nasıl çözülür?
GetContact uygulamasını indirenler dikkat! 'Kim nasıl kaydetmiş' diye sorarken tehlikede olabilirsiniz
Meral Akşener'den flaş 'Gezi' çıkışı: Sakın sizi FETÖ aldatmış olmasın
Boş arazide yakalandı! İğrenç olay
Atatürk'e küfür etti! Tepkiler çığ gibi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İstifa etsin' demişti! Nedeni ortaya çıktı
Reddedilmeye dayanamadı tam 65 kilo verdi! İşte son hali
Tecavüzcüyü önce ifşa etti, sonra cezasını kesti
Okuyucu Yorumları 0 yorum