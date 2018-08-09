Kayseri'de PKK operasyonu: HDP vekil adayı ve 3 kişiye gözaltı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de polisin PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonunda, 24 Haziran seçimlerinde aralarında HDP Kayseri Milletvekili adayı olan Kenan Maraşlı'nın da bulnuduğu 4 kişi gözaltına alında.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, PKK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapanlara yönelik operasyon yaptı. Operasyonda 24 Haziran seçimlerinde HDP Kayseri Milletvekili adayı Kenan Maraşlı, HDP Milletvekili adayı Zenun Orta'nın kardeşi A.O, N.Y. ve A.E. polis tarafından gözaltına alındı. TEM polislerinin eve yaptığı baskında 2 uzun namlulu silah, 82 silaha ait fişek, 104 kaleşnikof silaha ait fişek, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 adet 7.65 çapında tabanca ve tabancaya ait mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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