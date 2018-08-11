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Kayseri'de PKK operasyonunda 3 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2018 17:51 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de polisin PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonunda gözaltına alınan, 4 kişiden 3'ü tutuklanırken, 24 Haziran seçimlerinde HDP Kayseri Milletvekili adayı olan Kenan Maraşlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de polisin PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonunda gözaltına alınan, 4 kişiden 3'ü tutuklanırken, 24 Haziran seçimlerinde HDP Kayseri Milletvekili adayı olan Kenan Maraşlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, PKK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında, sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapanlara yönelik operasyon yaptı. Operasyonda, 24 Haziran seçimlerinde HDP Kayseri Milletvekili adayı Kenan Maraşlı, HDP Milletvekili adayı Zenun Orta'nın kardeşi A.O., N.Y. ve A.E. polis tarafından gözaltına alındı. TEM polislerinin evde yaptığı aramada, 2 uzun namlulu silah, 82 silaha ait fişek, 104 kalaşnikof fişeği, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 adet 7.65 çapında tabanca ve tabancaya ait mermi ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.O., N.Y. ve A.E. tutuklanırken, 24 Haziran seçimlerinde HDP Kayseri Milletvekili adayı olan Kenan Maraşlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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