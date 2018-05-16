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Kayseri'de ruhsatsız silah operasyonuna 4 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2018 12:41 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de polisin düzenlediği ruhsatsız silah operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de ruhsatsız silah operasyonuna 4 gözaltı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de polisin düzenlediği ruhsatsız silah operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Küçükmustafa Mahallesi Yazı Sokak'ta bulunan 3 işyerinde arama yaptı. Aramada 2 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 2 şarjör, 18 mermi 1 kurusıkı tabanca, 30 kurusıkı tabanca mermisi ve 1 muşta kesici alet ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan N.Y., E.B., M.A. ve D.A. sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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