Kayseri'de ruhsatsız silah operasyonuna 4 gözaltı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de polisin düzenlediği ruhsatsız silah operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Küçükmustafa Mahallesi Yazı Sokak'ta bulunan 3 işyerinde arama yaptı. Aramada 2 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 2 şarjör, 18 mermi 1 kurusıkı tabanca, 30 kurusıkı tabanca mermisi ve 1 muşta kesici alet ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan N.Y., E.B., M.A. ve D.A. sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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