Kayseri'de sahte paraya 2 tutuklama

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, piyasaya sahte para sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, piyasaya sahte para süren kişilere yönelik operasyon yaptı. S.S, K.Ç. ve İ.D. sahte olduğu değerlendirilen 168 adet 50 TL, 321 adet 100 TL olmak üzere toplam 40 bin 500 TL ile yakalandı. Gözaltına alınan zanlılardan S.S. ve İ.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, K.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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