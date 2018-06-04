HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Kayseri'de şehit acısı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2018 00:02 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesine bağlı Aktütün ile Dağlıca arasında PKK'lı teröristlerin güdümlü füze saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Orhan Özkan'ın (29) acı haberi memleketi Kayseri'ye ulaştı.

Kayseri'de şehit acısı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesine bağlı Aktütün ile Dağlıca arasında PKK'lı teröristlerin güdümlü füze saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Orhan Özkan'ın (29) acı haberi memleketi Kayseri'ye ulaştı.
Hakkari'nin sınıra sıfır noktasında yol güvenliğini sağlayan askeri birliğe, Irak’ın kuzeyindeki Basyan bölgesindeki Khala Dağı’ndan PKK’lı teröristler tarafından güdümlü füze ile saldırı düzenlendi. Olayda 3 asker şehit olurken, 2 asker yaralandı. 3 şehit asker arasında bulunan Piyade Sözleşmeli Er Orhan Özkan'ın acı haberi Kayseri'ye ulaştı. Askeri yetkililer acı haberi şehidin Talas Mevlana Mahallesinde yaşayan eşi Özlem ve annesi Hatice Özkan'a verdi. Aile acı haber sonrası sinir krizi geçirdi. 5 yaşında Elif isminde kız çocuğu bulunan şehit Özkan'ın babasının da yıllar önce vefat ettiği öğrenildi. Şehidin ailesinin yaşadığı binaya Türk bayrakları asılırken, akraba ve yakınları taziyeye geldi.
Şehit Özkan'ın yarın öğle namazında kılınacak cenaze namazının ardından Garnizon şehitliğinde toprağa verileceği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Kayseri'de şehit acısıKayseri'de şehit acısıKayseri'de şehit acısı

PARTNERSakinlik arayan oraya gidiyor! Türkiye'de...Sakinlik arayan oraya gidiyor! Türkiye'de...
Motosiklet, ciple çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralıMotosiklet, ciple çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Tüp hortumu pervaneye takılan dalgıç havasız kalarak öldüTüp hortumu pervaneye takılan dalgıç havasız kalarak öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş: AK Parti'nin seçimi kaybedeceği netleşti

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş: AK Parti'nin seçimi kaybedeceği netleşti

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da çok önemli mesajlar: Kimse Kürtlere devlet aramasın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da çok önemli mesajlar: Kimse Kürtlere devlet aramasın

Adem-Turabi kavgasında yeni gelişme: Acun’un önünde teklif etti! Her şey serbest

Adem-Turabi kavgasında yeni gelişme: Acun’un önünde teklif etti! Her şey serbest

Fenerbahçe'nin 37. başkanı Ali Koç seçildi!

Fenerbahçe'nin 37. başkanı Ali Koç seçildi!

LGS soruları sızdırıldı mı? Oyuncu Hakan Yılmaz paylaştı

LGS soruları sızdırıldı mı? Oyuncu Hakan Yılmaz paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalya'da vahşet! Birlikte yaşadığı kadını boğarak öldürdü, sonra...

Antalya'da vahşet! Birlikte yaşadığı kadını boğarak öldürdü, sonra...

'Bedava tatil kazandınız' mesajlarına dikkat! On binlerce kişi mağdur oldu

'Bedava tatil kazandınız' mesajlarına dikkat! On binlerce kişi mağdur oldu

Antalya'daki sürat teknesi faciasında kahreden detay

Antalya'daki sürat teknesi faciasında kahreden detay

Bodrum'a turist akını

Bodrum'a turist akını

Millet Bahçesi nasıl olacak? İşte Millet Bahçesi'nin ilk görüntüsü

Millet Bahçesi nasıl olacak? İşte Millet Bahçesi'nin ilk görüntüsü

Tokat'ta feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Tokat'ta feci kaza: Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.