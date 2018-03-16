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Kayseri’de şüpheli paket paniği

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 10:07 | Son Güncelleme

Kayseri’de adalet sarayının yanındaki sokağa bırakılan şüpheli paket paniğe neden oldu.Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Kayseri Adalet Sarayının yanındaki Serin Sokak üzerinde şüpheli bir paket gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Kayseri’de adalet sarayının yanındaki sokağa bırakılan şüpheli paket paniğe neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Kayseri Adalet Sarayının yanındaki Serin Sokak üzerinde şüpheli bir paket gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, sokağı trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Bomba imha uzmanı, özel kıyafetini giyerek pakette inceleme yaptı. Yapılan incelemede olumsuz bir durum olmadığı anlaşılınca, paket polis ekipleri tarafından alındı.
Olay yeri inceleme ekipleri de, pakette inceleme yaptı. Kapanan trafik yeniden açılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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