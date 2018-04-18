Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı

KAYSERİ (DHA)- KAYSERİ'de jandarma ekipleri, tarihi eser kaçakçısı oldukları iddiasıyla 2 kişiyi, düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen C.Ü. ve C.Y.'nin Kocasinan ilçesindeki evlerinde ve eklentilerinde arama yaptı. Aramalarda 1 mermer sütün altlığı, 3 gümüş sikke, 1 hançer, 1 ibrik ve altlığı, 1 tabak, 1 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.