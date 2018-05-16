Kayseri'de tarihi eser operasyonu

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de bir evde yapılan aramada 210 sikke, tarihi mühür, madalyalar ile bakır ve bronz paralar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) Kaçakçılık Büro Amirliği ekiplerinnin Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile yaptıkları operasyonda kent merkezinde Ö.K.'nin evine operasyon yaptı. Evde yapılan aramada 210 sikke, 1 tarihi mühür, madalyalar ve çok sayıda bakır ve bronz paralar ele geçirildi. Gözaltına alınan Ö.K.'nin sorgusu sürüyor.
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