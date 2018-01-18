Kayseri'de tefecilik operasyonu: 12 şüpheli adliyeye gönderildi (2)

4 TEFECİ TUTUKLANDI

Kayseri'de tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına 12 kişiden N.K., N.Ü., Y.K. ve S.Y. isimli 4 kişi, nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.