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Kayseri’de terör operasyonu: 1 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 08:06 | Son Güncelleme

Kayseri’de polis ekiplerinin yaptığı operasyonda sosyal medya üzerinden terör örgütlerinin propagandasını yapan Suriye uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında Suriye uyruklu Ömer Elsilo’nun sosyal medya üzerinden terör örgütlerinin propagandasını yaptığını belirledi.

Kayseri’de terör operasyonu: 1 gözaltı

Kayseri’de polis ekiplerinin yaptığı operasyonda sosyal medya üzerinden terör örgütlerinin propagandasını yapan Suriye uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında Suriye uyruklu Ömer Elsilo’nun sosyal medya üzerinden terör örgütlerinin propagandasını yaptığını belirledi. Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler Ömer Elsilo’yu kıskıvrak yakaladı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şahıs, emniyete götürüldü.

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