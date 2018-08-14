Kayseri'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Özer KAYA/SARIOĞLAN (Kayseri), (DHA)- KAYSERİ'nin _S_arıoğlan ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Sadık Toy (70) yaşamını yitirdi. Kazada, otomobilde bulunan anne ve oğlu da yaralandı.
Kayseri-Sivas karayolunun 49'uncu kilometresinde meydana gelen kazada, Murat Yıldız (42) yönetimindeki yabancı ülke plakalı otomobil, Kayseri'den Sivas'ın Gemerek ilçesine seyir halindeyken, Sadık Toy yönetimindeki plakasız motosiklete çarptı. Ağır yaralanan Toy, olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazada, otomobilde bulunan Gönül Yıldız ve oğlu Baran Yıldız da çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Sadık Toy'un cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere, Sarıoğlan Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.
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