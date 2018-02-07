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Kayseri’de trafik kazası: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ | 07.02.2018 10:11 | Son Güncelleme

Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Keykubat Mahallesi İsmail Erez Bulvarı’nda meydana gelen trafik kazasında, 24 yaşındaki F.E.Z.’nin kullandığı otomobilin 71 yaşındaki Fatma P.’ye çarptı.Kazada yaralanan Fatma P.

Kayseri’de trafik kazası: 1 ölü

Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Keykubat Mahallesi İsmail Erez Bulvarı’nda meydana gelen trafik kazasında, 24 yaşındaki F.E.Z.’nin kullandığı otomobilin 71 yaşındaki Fatma P.’ye çarptı.
Kazada yaralanan Fatma P. ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaşlı kadın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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