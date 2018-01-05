Kayseri'de üniversite öğrencisine ByLock gözaltısı

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de polis, ByLock kullandığı iddiasıyla üniversite öğrencisi Hilal İ.'yi (26) gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, FETÖ/PDY'nin iletişim programı ByLock'u kullandığı ididasıyla üniversite öğrencisi Hilal İ.'yi gözaltına aldı. Hilal İ., Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabiplik'te sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgusu yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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