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Kayseri'de üniversite öğrencisine ByLock gözaltısı

YAŞAM HABERLERİ | 05.01.2018 15:21 | Son Güncelleme 1 saat önce

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de polis, ByLock kullandığı iddiasıyla üniversite öğrencisi Hilal İ.'yi (26) gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, FETÖ/PDY'nin iletişim programı ByLock'u kullandığı ididasıyla üniversite öğrencisi Hilal İ.'yi gözaltına aldı. Hilal İ., Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabiplik'te sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgusu yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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