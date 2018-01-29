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Kayseri'de uyuşturucu gözaltısı

YAŞAM HABERLERİ | 29.01.2018 18:33 | Son Güncelleme 2 saat önce

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, jandarma ekiplerinin yaptığı yol kontrolünde durdurulan ticari takside 35 gram metamfetamin ele geçirildi. Araç sürücüsü ile yanındaki kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar sonucu Kayseri'den Yozgat'a uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı ihbarı alındı. Bu kapsamda jandarma ekipleri Ankara-Kayseri karayolu Kalkancık Mahallesi'nde T.T'nin kullandığı Yozgat plakalı ticari taksiyi durdurdu. Araçta yapılan aramada yolcu olarak bulunan O.Ş'nin üzerinden 35 gram metamfetamin,1 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanmak için hazırlanmış cam tüp ele geçirildi. Olayla ilgili aracın sürücüsü T.T. ve O.Ş. gözaltına alındı.

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