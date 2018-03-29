Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarına 2 gözaltı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de polisin düzenlediği iki ayrı uyuşturucu operasyonunda, 1 kişi gözaltına alındı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen Y.Y.'nin (38) evine operasyon düzenledi. Y.Y, gözaltına alınırken, evde yapılan aramada, 3 parça halinde 11.25 gram bonzai, 1 parça metamfetamin, 700 extacy hap ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Polis ekiplerinin düzenlediği bir başka operasyonda ise uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla Ü.Ş. (34), evinde gözlatına alındı. Evde yapılan aramada 750 gram metamfetamin ele geçirildi.

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