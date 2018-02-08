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Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarına 6 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ | 08.02.2018 10:06 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 3 ayrı operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarına 6 gözaltı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 3 ayrı operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamında baskın yapılan 3 adreste yapılan aramalarda bir miktar bonzai ve metamfetamin ile 4 extacy hap ele geçirildi. M.K. (22), H.S.(26), B.K.(25), Ç.Ş. (32). B.A.(22) ve E.B. (31) gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarına 6 gözaltı

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