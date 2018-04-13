Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Kayseri polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alınırken, 66 gram metamfetamin ve 4 gram ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.A’nın (34) doğu illerinden temin ettiği uyuşturucu maddeleri Kayseri’de uyuşturucu madde kullanıcısı şahıslara para karşılığı sattığı bilgisi üzerine harekete geçti. Operasyon düzenlenen ekipler M.A.’yı kıskıvrak yakalerken, şahsın yapılan üst aramasında 4 parça halinde toplam ağırlığı 66.30 gram gelen metamfetamin maddesi ile 3.60 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir.

Yakalanan M.A.’ya uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı.