HABER

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.04.2018 18:11 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

KAYSERİ,(DHA)- KAYSERİ'de polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda K.E.Ç. (36) gözaltına alındı. Şüphelinin ev ve otomobilinde yapılan aramada bir miktar metamfetamin, 2 uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi, 2 uyuşturucu paketlemesinde kullanılan rulo alüminyum folyo, 1 tüfek ele geçirildi. Sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen K.E.Ç.'nin sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Metin Feyzioğlu'ndan İYİ Parti açıklaması!Metin Feyzioğlu'ndan İYİ Parti açıklaması!
Dost bildiği arkadaşı saldırdı!Dost bildiği arkadaşı saldırdı!
İmam Hatipliler, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettiİmam Hatipliler, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Akşener'e büyük şok! İYİ Parti için formül bulunamadı

Akşener'e büyük şok! İYİ Parti için formül bulunamadı

24 Haziran seçimi için 3 parti ittifak kurdu!

24 Haziran seçimi için 3 parti ittifak kurdu!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Affetmeyiz!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Affetmeyiz!

Zeynep Beşerler'in bu görüntüleri olay oldu

Zeynep Beşerler'in bu görüntüleri olay oldu

Başkandan liselilere uyarı! 'Kavşaklarda ilişkiye girmeyin'

Başkandan liselilere uyarı! 'Kavşaklarda ilişkiye girmeyin'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Damadın şakası kötü bitti

Damadın şakası kötü bitti

Şanlıurfa'da iğrenç olay! Öz kızına cinsel istismarda bulunmuş

Şanlıurfa'da iğrenç olay! Öz kızına cinsel istismarda bulunmuş

Antalya'da vahşet! Yavru kediyi kafasını ve bacaklarını keserek öldürdüler!

Antalya'da vahşet! Yavru kediyi kafasını ve bacaklarını keserek öldürdüler!

İğrenç olay! Kediye tecavüz etti

İğrenç olay! Kediye tecavüz etti

Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı! (İstanbul hava durumu)

Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı! (İstanbul hava durumu)

Kartal'da bir kitabevinde yangın çıktı: Yaralılar var

Kartal'da bir kitabevinde yangın çıktı: Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.