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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2018 12:35 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Kayseri emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün düzenlediği uyuşturucu operasyonunda T.D. (23) ve A.H. (31) gözaltına alındı. Şüphelilerin üstlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda 11 parça halinde 4,30 gram metamfetamin, uyuşturucuların paketlenmesinde kullanılan alüminyum rulo ele geçirildi.
T.D. uyuşturucu kullanmak suçundan ifadesi alınarak serbest bırakılırken, uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen A.H.'nin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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