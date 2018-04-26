Kayseri'de uyuşturucu operasyonu; 2 gözaltı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen E.K. (23) ve S.G.'yi (22) düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüphellierin üzerlerinde ve otomobillerinde yapılan aramada 1 parça metamfetamin, 3 parça bonzai, 8 ecstasy hap ele geçirildi.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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