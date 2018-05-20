Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de otomobilde 480 gram uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, otomobilde uyuşturucu sattıkları iddia edilen M.S. (46) ve A.Ç. (27) gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada ise 480 gram kubar esrar, 1 parça halinde 2 gram metamfetamin ele geçirildi.
Emniyete götürülen şüphelilerin, sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
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