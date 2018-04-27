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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.04.2018 12:24 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan arama 578 gram metamfetamin ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin iki gün süren çalışmaları sonucu, uyuşturucu sattıkları belirlenen A.G. (32), A.K. (25) ve T.K. (20) operasyonlarla gözaltına alındı. Zehir tacirlerinin evlerinde yapılan aramada, satışa hazır halde paketlenmiş ve paketlenmeye hazır 37 parça halinde toplam 578 gram metamfetamin ve uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan 1 hassas terazi ele geçirildi. 3 şüphelinin sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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