Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü Narkotim ekiplerince yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik merkez Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde yapılan uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen T.E. (34) ve D.G. (27) yakalandı. 2 kişinin üst, araç ve ev aramalarında satışa hazır 18 parça metamfetamin, 2 ecstasy hap, 37,20 gram bonzai, uyuşturucu maddelerin satışında kullanılan alüminyum folyo rulosu, ruhsatsız tabanca ile bu silaha ait 8 fişek ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişinin sorgusunun ardından adliyeye gönderileceği ifade edildi.
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