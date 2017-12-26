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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ | 26.12.2017 11:51 | Son Güncelleme 3 saat önce

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü Narkotim ekiplerince yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik merkez Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde yapılan uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen T.E. (34) ve D.G. (27) yakalandı. 2 kişinin üst, araç ve ev aramalarında satışa hazır 18 parça metamfetamin, 2 ecstasy hap, 37,20 gram bonzai, uyuşturucu maddelerin satışında kullanılan alüminyum folyo rulosu, ruhsatsız tabanca ile bu silaha ait 8 fişek ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişinin sorgusunun ardından adliyeye gönderileceği ifade edildi.

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