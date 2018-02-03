Kayseri’de uyuşturucu operasyonu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre il genelinde ekipler tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda şüphelenilen bir araçta yapılan arama yapıldı. Yapılan aramalarda 970 gram uyuşturucu maddelerden kubar tabir edilen esrar maddesi, 8, 40 gram uyuşturucu maddelerden toz esrar, ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi yakalanırken şahıslardan A.Y. (25) ve A.K. (35) gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
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