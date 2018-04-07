Kayseri’de uyuşturucu operasyonu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 27 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak Melikgazi Devriye Ekipler Amirliği ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda B.K. (22),C.Y. (29), M.Ç. (25) ve M.Y. (28) yakalandı. Şahısların üzerinde ve araçlarında yapılan aramada 9 parça halinde 27 gram gelen uyuşturucu maddelerden metemfetamin maddesi ve 1 adet hassa terazi ele geçirildi. Şahıslar, ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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