HABER

Kayseri’de uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 07.04.2018 14:06 | Son Güncelleme

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 27 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak Melikgazi Devriye Ekipler Amirliği ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda B.K.

Kayseri’de uyuşturucu operasyonu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 27 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak Melikgazi Devriye Ekipler Amirliği ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda B.K. (22),C.Y. (29), M.Ç. (25) ve M.Y. (28) yakalandı. Şahısların üzerinde ve araçlarında yapılan aramada 9 parça halinde 27 gram gelen uyuşturucu maddelerden metemfetamin maddesi ve 1 adet hassa terazi ele geçirildi. Şahıslar, ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Binlerce kişi yine e-Devlet'e akın edecek!Binlerce kişi yine e-Devlet'e akın edecek!
Üniversitede katliam yaptı! İşte ilk sözleriÜniversitede katliam yaptı! İşte ilk sözleri
Firari 54 FETÖ'cü için 24 ülkeye iade talebi!Firari 54 FETÖ'cü için 24 ülkeye iade talebi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Tosun'un son fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Mehmet Aydın'ın olay yeni imajı

Tosun'un son fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Mehmet Aydın'ın olay yeni imajı

Kanada'da takım otobüsü TIR'la çarpıştı: 14 ölü

Kanada'da takım otobüsü TIR'la çarpıştı: 14 ölü

Torpil listesini WhatsApp'tan paylaştı! Ortalık karıştı

Torpil listesini WhatsApp'tan paylaştı! Ortalık karıştı

Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu ile Emre Tavukçuoğlu evlendi

Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu ile Emre Tavukçuoğlu evlendi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda uyum süreci bugün doluyor

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda uyum süreci bugün doluyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Arda Turanlı selfie' haberi haciz getirdi!

'Arda Turanlı selfie' haberi haciz getirdi!

Adana'daki kanalda at arabasının görüntüsü sosyal medyayı salladı! Belediye'den açıklama geldi

Adana'daki kanalda at arabasının görüntüsü sosyal medyayı salladı! Belediye'den açıklama geldi

Komşu kızına ahlâksız teklif! Dudağından öptü sonra pişman oldu!

Komşu kızına ahlâksız teklif! Dudağından öptü sonra pişman oldu!

Karnında unutulan makasla 23 yıl yaşadı

Karnında unutulan makasla 23 yıl yaşadı

Polis motosikleti durdurdu genç modele cezayı kesti: Poponu ört!

Polis motosikleti durdurdu genç modele cezayı kesti: Poponu ört!

Ağızları açık bırakan görüntü! Çocuğu iple damdan sarkıttı

Ağızları açık bırakan görüntü! Çocuğu iple damdan sarkıttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.