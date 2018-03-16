Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Kayseri polisi tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin farklı yerlerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, İ.P, A.B, S.P, R.K, L.O, E.Ç. ve M.Ş.D. yakalandı. Zanlıların üst ve ikametlerindeki aramalarda, 70 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, uyuşturucu paketlenmesinde kullanılan 66 kilitli poşet ve kurusıkıdan bozma tabanca ele geçirildi.

Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 7 kişi adliyeye sevk edildi.