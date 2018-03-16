HABER

Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 17:15 | Son Güncelleme

Kayseri polisi tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin farklı yerlerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi.

Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Kayseri polisi tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin farklı yerlerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, İ.P, A.B, S.P, R.K, L.O, E.Ç. ve M.Ş.D. yakalandı. Zanlıların üst ve ikametlerindeki aramalarda, 70 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, uyuşturucu paketlenmesinde kullanılan 66 kilitli poşet ve kurusıkıdan bozma tabanca ele geçirildi.
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 7 kişi adliyeye sevk edildi.

Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

'35 bin terörist tünellerden Türkiye'ye sıçrayacaktı''35 bin terörist tünellerden Türkiye'ye sıçrayacaktı'
İstanbul depremi uyarısı! İşte en riskli yerlerİstanbul depremi uyarısı! İşte en riskli yerler
Yolcu otobüsünde muavin dehşeti!Yolcu otobüsünde muavin dehşeti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Canlı yayında bomba iddia: AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu!

Canlı yayında bomba iddia: AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu!

Serdar Ali Çelikler: Başakşehir, Çinliler'e satılmış

Serdar Ali Çelikler: Başakşehir, Çinliler'e satılmış

39 Kuzey Koreli’nin mal varlığı resmen donduruldu

39 Kuzey Koreli’nin mal varlığı resmen donduruldu

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' masasına Oktay Kaynarca'dan ilk yorum

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' masasına Oktay Kaynarca'dan ilk yorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İran'da düşen uçak Çukur dizisinde yer almış

İran'da düşen uçak Çukur dizisinde yer almış

6 kız öğrenciye kabusu yaşatan müdür serbest kaldı!

6 kız öğrenciye kabusu yaşatan müdür serbest kaldı!

Regaip kandili ne zaman? Regaip Kandili dualar ve kandil mesajları ile kutlanacak!

Regaip kandili ne zaman? Regaip Kandili dualar ve kandil mesajları ile kutlanacak!

Samsun'da kayalıkların arasından parçalanmış kadın cesedi çıktı!

Samsun'da kayalıkların arasından parçalanmış kadın cesedi çıktı!

Kızılırmak'ta dehşet anları! Olayın arkasında yasak aşk çıktı!

Kızılırmak'ta dehşet anları! Olayın arkasında yasak aşk çıktı!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.