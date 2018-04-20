Kayseri'de uyuşturucu operasyonuna 2 gözaltı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 330 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

​Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu illerinden otobüsle uyuşturucu getirileceği istihbaratı üzerine harekete geçti. Karayolunda önlem alan polis ekipleri, durdurdukları otobüste D.İ. (34) ve İran uyruklu F.A.'yı (48) gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde bagajlarında yapılan aramada 330 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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