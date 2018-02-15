Kayseri'de uyuşturucu operasyonuna 7 gözaltı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı. Emniyette kullanıcı oldukları belirlenen şüphelilerden 5'i, uyuşturucu kullanmak ve bulundurmaktan işlem yapılarak serbest bırakıldı. D.Y. (33) ve K.E.K.'nin (25) ise emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.
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