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Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2018 18:11 | Son Güncelleme

KAYSERİ İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 1 kişi, tutuklandı.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 1 kişi, tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Felahiye ilçesi Alpaslan Mahallesi'nde S.Y.'nin evine yaptığı operasyonda, 4 kilo 260 gram kubar esrar, 2 kilo 23 gram kenevir, 100 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Gözaltın alınan S.Y., sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede, 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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