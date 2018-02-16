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Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 16.02.2018 18:51 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 4 kişi sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına operasyon

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 4 kişi sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda aralarında sağlık görevlisinin de bulunduğu H.E (34), K.I (30), V.I (31) ve F.V (41) gözaltına alındı. Yapılan üst, araç ve ev aramalarında 2 parça halinde toplam 2 gram bonzai, 5 parça halinde 15.8 gram metamfetamin, 1 parça esrar ve 22 adet extacy hap ile uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 4 şüpheli daha sonra Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan Adli Tabipliğe götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına operasyon

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