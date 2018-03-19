Kayseri'de uyuşturucu şüphelisine gözaltı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de polis, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 1 kişiyi gözaltına aldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik olarak yaptığı çalışmalar sonucunda M.Ç.'yi (36) yakaladı. Şüphelinin üst, araç ve ev aramasında 2 adet uyuşturucu ticaretinde kullanılan hassas terazi, 10 parça halinde metamfetamin, 1 parça halinde bonzai, uyuşturucu madde paketlenmesinde kullanılan alüminyum folyo ve kilitli poşet ile 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Ç. emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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