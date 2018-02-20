Kayseri'de uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu operasyonunda U.P (30), V.D(20), S.E (25) K.Y. (23), A.T. (23) ve F.A.'yı (31) yakaladı. 6 şüphelinin üst, araç ve ev aramalarında 9 parça halinde toplam 11 gram metamfetamin, bir parça bonzai ele geçirildi. Şüphelilerden 4'ü uyuşturucu kullanıcılığından işlem yapılarak serbest bırakılırken, S.E(25) ve F.A (31) ise uyuşturucu madde ticaretinden gözaltına alındı. 2 şüphelinin sorgusu devam ediyor.
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