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Kayseri'de uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2018 12:41 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyon yaptı. T.S. ve O.B.'nin evlerinde yapılan aramada metemfetamin ve bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan ik şüpheli emniyete götürüldü.

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