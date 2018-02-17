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Kayseri'de uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 17.02.2018 10:26 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Kayseri'de uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda H.E. (34), K.I. (30), V.I. (31) ve F.V. (41) gözaltına alındı. Yapılan üst, araç ve ev aramalarında 2 parça halinde 2 gram bonzai, 5 parça halinde 15.8 gram metamfetamin, 1 parça esrar ve 22 ecstasy hap ile uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki sorgularının ardından şüpheliler, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabiplik'te sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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