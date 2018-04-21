Kayseri'de uyuşturucu ticaretine 6 gözaltı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, üst ve otomobil aramalarında satışa hazır uyuşturucu ile 2 tabanca ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda polis uyuşturucu sattıkları şüphesiyle E.Ş. (28), U.T(27), İ.T(23), Ö.E(54), S.Ç(39) ve M.Ş'yi(28) gözaltına aldı. 6 kişinin üst araç ve ev aramalarında 5 parça halinde 30.25 gr metamfetamin, 1 parça 1.66 gr bonzai, 2 tabanca ve bu tabancalara ait toplam mermiler, 3 parça halinde 6.74 gr esrar, 2 hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler sorguları için emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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