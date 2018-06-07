Kayseri'de uyuşturucuya 10 gözaltı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularında içici olduklarını söyleyen şüphelilerden 8'i, uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı. Evlerinde yapılan aramalarda 26 parça halinde 18.60 gram bonzai, 2 parça halinde 2.70 gram esrar ve uyuşturucu paketlenmede kullanılan alüminyum folyo ele geçirilen S.D. (32) ve C.Ö.'nün (21) ise işlemlerinin ardından uyuşturucu ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.
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