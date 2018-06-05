HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Kayseri'deki FETÖ operasyonunda 6 şüpheli daha adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2018 13:27 | Son Güncelleme

KAYSERİ merkezli 16 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 6 asker daha emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ merkezli 16 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 6 asker daha emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından Kayseri merkezli 16 ilde FETÖ/PDY'nin mahrem imamlarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 albay, 4 yarbay, 1 binbaşı, 7 yüzbaşı, 26 üsteğmen, 15 teğmen ve 3 astsubay olmak üzere toplam 60 şüpheli gözaltına alındı. Kayseri'de yakalanan 15 şüpheliden sorguları tamamlanan 9'u, dün sevk edildikleri adliyede, nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı, 7'si ise adli kontrolle salıverildi. Bugün de işlemleri tamamlanan şüphelilerden 6'sı, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği'ndeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer illerde gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

PARTNERDiyeti bozduDiyeti bozdu
Cezaevinde intihar eden FETÖ sanığı doktor, toprağa verildiCezaevinde intihar eden FETÖ sanığı doktor, toprağa verildi
Aranan hükümlü uyuşturucu maddeyle yakalandıAranan hükümlü uyuşturucu maddeyle yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Özge Borak ‘ahlaksız teklif’i ifşa etti

Özge Borak ‘ahlaksız teklif’i ifşa etti

Muharrem İnce’den çok konuşulacak tepki! Resti çekti

Muharrem İnce’den çok konuşulacak tepki! Resti çekti

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

Ali Koç, Messi'yi yetiştiren Jose Ramon Alexanko'yu getiriyor

Ali Koç, Messi'yi yetiştiren Jose Ramon Alexanko'yu getiriyor

AK Parti'nin aday göstermediği Orhan Miroğlu: Türkiye’nin huzur ve selameti için HDP barajı aşmalıdır

AK Parti'nin aday göstermediği Orhan Miroğlu: Türkiye’nin huzur ve selameti için HDP barajı aşmalıdır

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kefen giyerek annesine ölü şakası yaptı

Kefen giyerek annesine ölü şakası yaptı

Bahçede bulundu! Vatandaşlar görmek için köye akın ediyor

Bahçede bulundu! Vatandaşlar görmek için köye akın ediyor

Trabzon'da Türk bayrağını yere atan şahsın görüntüsü büyük tepki çekti

Trabzon'da Türk bayrağını yere atan şahsın görüntüsü büyük tepki çekti

3 aylık eski eşine 17 yıldır nafaka ödüyor

3 aylık eski eşine 17 yıldır nafaka ödüyor

Kemerburgaz'da şoke eden görüntü! 3 yaşındaki çocuk annesinin kullandığı aracın altında kaldı

Kemerburgaz'da şoke eden görüntü! 3 yaşındaki çocuk annesinin kullandığı aracın altında kaldı

Atatürk Havalimanı'nda akılalmaz görüntü! Rus sahibi tarafından teslim alınmayan valizden çıkanlar şoke etti

Atatürk Havalimanı'nda akılalmaz görüntü! Rus sahibi tarafından teslim alınmayan valizden çıkanlar şoke etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.