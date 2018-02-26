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Kayseri’deki FETÖ/PDY operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2018 20:02 | Son Güncelleme

Kayseri polisi tarafından düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda FETÖ Terör Örgütü’ne burs, himmet ve yardım adı altında maddi finans desteği sağladığı iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye çıkarılan 4 kişiden 2’si tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda sohbet ve oturmalara katılan, örgüte himmet, burs, bağış ve yardım adı altında maddi finans desteği sağlayan A.A., E.O., E.B., H.V., H.Ö., M.A., M.T.

Kayseri polisi tarafından düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda FETÖ Terör Örgütü’ne burs, himmet ve yardım adı altında maddi finans desteği sağladığı iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye çıkarılan 4 kişiden 2’si tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda sohbet ve oturmalara katılan, örgüte himmet, burs, bağış ve yardım adı altında maddi finans desteği sağlayan A.A., E.O., E.B., H.V., H.Ö., M.A., M.T. ve M.T., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.Ö., M.A., M.T. ve M.T. adliyeye sevk edildi.
M.A. ile M.T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken H.Ö. ile M.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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