Kayseri’deki kazada ölü sayısı 6’ya çıktı

Kayseri’de dün gece otomobil ve ambulansın kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında ölü sayısı 6’ya yükseldi.
Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Nalçik Bulvarı’nda dün gece meydana gelen kazada 38 E 4730 plakalı otomobil ile cenaze taşıyan 41 BD 308 plakalı ambulans kafa kafaya çarpıştı. Kazada 36 yaşındaki Mehmet Üzüm, 29 yaşındaki Zehra Üzüm, 6 yaşındaki Safiye Nur Üzüm, 29 yaşındaki Mustafa Üzüm, 8 yaşındaki Hamza Üzüm ve 21 yaşındaki Soner Üzüm hayatını kaybetti.
Görgü tanıkları kazaya beyaz bir otomobilin sebep olduğunu belirtirken, yetkililer kaza ile ilgili olarak başlatılan işlemlerin sürdüğünü bildirdi.
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