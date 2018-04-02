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Kayseri’deki trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 7’ye yükseldi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 10:51 | Son Güncelleme

Kayseri’de geçtiğimiz hafta meydana gelen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Kader Üzüm de hayatını kaybetti.Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Nalçik Bulvarı’nda 26 Mart’ta meydana gelen ve son rakam grubu alınamayan 38 KY plakalı beyaz bir otomobilin neden olduğu kazada, Muhammet Üzüm’ün kullandığı 38 E 4730 plakalı otomobil karşı yöne geçerek, cenaze taşıyan 41 BD 308 plakalı ambulansla çarpıştı.

Kayseri’deki trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 7’ye yükseldi

Kayseri’de geçtiğimiz hafta meydana gelen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Kader Üzüm de hayatını kaybetti.
Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Nalçik Bulvarı’nda 26 Mart’ta meydana gelen ve son rakam grubu alınamayan 38 KY plakalı beyaz bir otomobilin neden olduğu kazada, Muhammet Üzüm’ün kullandığı 38 E 4730 plakalı otomobil karşı yöne geçerek, cenaze taşıyan 41 BD 308 plakalı ambulansla çarpıştı. Kazada aynı aileden Muhammet, Mustafa, Soner, Zehra, Hamza ve Safiye Nur Üzüm hayatını kaybetmişti.
Kazada ağır yaralı olarak Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Kader Üzüm, sabaha karşı yaşam mücadelesini kaybetti.
Polis ekipleri 38 KY ile başlayan 200 aracı inceleyerek kazaya neden olan aracı buldu. Araç sürücüsü A.Ö. isimli şahsın ise 27 Mart’ta karayolu ile Sarp Sınır Kapısı’ndan Gürcistan’a kaçtığı ortaya çıktı. Zanlı A.Ö.’nün yakalanması için başlatılan çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

Kayseri’deki trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 7’ye yükseldi

Kayseri’deki trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 7’ye yükseldi

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